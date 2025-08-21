DOLAR
Macron'dan Türkiye'ye Teşekkür: Gönüllüler Koalisyonu'nda İşbirliği

Macron, Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye'ye Gönüllüler Koalisyonu'ndaki Ukrayna işbirliği için teşekkür etti; Orta Doğu ve bölgesel gerilimler de konuşuldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:22
Telefon görüşmesinde Gönüllüler Koalisyonu ve bölgesel gerilimler ele alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'ye Gönüllüler Koalisyonu kapsamında Ukrayna'ya verdiği destek ve gösterdiği işbirliği için teşekkür etti.

Macron, görüşmeyi ABD merkezli X platformundaki hesabından duyurdu ve görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Orta Doğu'daki duruma kadar farklı konuların ele alındığını belirtti.

Türkiye'nin koalisyondaki çabalarını 'mükemmel bir işbirliği' olarak nitelendiren Macron, Erdoğan'a teşekkür etti ve Fransa'nın Türkiye ile iddialı bir ikili gündem üzerinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede Orta Doğu'daki durum da gündeme geldi; Macron, İsrail hükümetinin Gazze'ye saldırılarını ve işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimleri genişletme planını şiddetle kınadıklarını ifade etti. Macron, İsrail'in saldırganlığının 'kalıcı bir savaşa' yol açabileceği uyarısında bulundu.

Macron ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 8 Ağustos'ta ABD'de yapılan görüşmelerden doğan umudu ele aldıklarını ve Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istekli olduğunu Erdoğan'a ilettiğini kaydetti.

