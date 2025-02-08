Macron: Sırbistan'ın Geleceği Avrupa Birliği'nde Belirleniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde, Sırbistan'ın geleceğinin Avrupa Birliği (AB) bünyesinde şekillendiğine dikkat çekti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Vucic’e, Sırbistan'ın uluslararası arenada daha sağlam bir yer edinebilmesi için AB'ye entegrasyonun önemini ifade etti.

Macron, Belgrad hükümetinin, tüm tarafların duyarlılıklarını dikkate alarak bir diyalog yolu bulma yeteneğine sahip olduğunu belirtti. Bu yaklaşımın, Sırbistan'ın kurumlarına olan güveni arttıracağına ve ülkenin AB ile olan ilişkilerinde ilerleme kaydetmesine olanak tanıyacağına vurgu yaptı.