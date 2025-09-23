Macron: Trump'ın Nobel Barış Ödülü Gazze'deki çatışmayı durdurmasıyla mümkün

Macron, Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü ancak Gazze'deki çatışmayı durdurması halinde alabileceğini söyledi; Fransa dün Filistin Devleti'ni tanıdı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:30
Macron: Trump'ın Nobel Barış Ödülü Gazze'deki çatışmayı durdurursa mümkün

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü alabilmesinin yolunun Gazze'deki çatışmayı durdurmaktan geçtiğini söyledi.

BFMTV röportajında değerlendirmeler

Macron, Fransız kanalı BFMTV'ye verdiği röportajda, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıma kararını ve kararın bölgeye etkilerini değerlendirdi. Macron, bu adımın Orta Doğu'ya barış getirebileceğini ve Fransa'nın yalnız olmadığını vurguladı.

Macron, İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşmasının zaman alacağını belirterek, "Bu bir günde gerçekleşmeyecek adım adım ilerleyen bir çalışma. İsrail ile birlikte yaşayabilir bir Filistin'e ihtiyacımız var." diye konuştu.

Trump'ın BM konuşmasına ve Nobel vurgusuna yanıt

Macron, Trump'ın Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına getirdiği eleştirileri de reddetti. Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasına atıfta bulunan Macron, sözlerini şöyle sürdürdü: "Harekete geçmiş, Nobel Barış Ödülü'nü istediğini söyleyen bir ABD Başkanı görüyorum. Bu sabah (BM) kürsüsünde bunu yineledi, 'Barış istiyorum. Yedi çatışmayı çözdüm.' Nobel Barış Ödülü ancak (Gazze'deki) çatışmayı durdurursanız mümkün."

Macron ayrıca, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşı İsrail'in olası bir misilleme yapması hâlinde "tepkisiz" kalmayacaklarını ve her duruma hazırlıklı olduklarını söyledi.

Uluslararası konferans ve tanıma ilanı

Macron, dün Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Trump'ın BM'deki iddiaları

Öte yandan Trump, 80. BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, göreve geldiği günden bu yana 7 savaşı durdurduğunu belirtmiş ve Orta Doğu'daki çatışmaları da durdurmaya çalıştığını savunmuştu.

