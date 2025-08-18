DOLAR
40,88 -0,02%
EURO
47,67 0,04%
ALTIN
4.382,34 -0,04%
BITCOIN
4.756.533,92 -0,07%

Macron: Üçlü Toplantı İçin Ateşkes ve Ölümlerin Durdurulması Şart

Macron, üçlü toplantı düzenlenmesi için ateşkesi veya en azından Ukrayna'da ölümlerin durmasını zorunlu koştu.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 22:22
Macron: Üçlü Toplantı İçin Ateşkes ve Ölümlerin Durdurulması Şart

Macron: Üçlü Toplantı İçin Ateşkes Şart

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan net mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, üçlü bir toplantı düzenlenebilmesi için ön koşulu açıkladı.

"Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur" dedi.

Macron'un sözleri, toplantı çağrısının barış ve güvenlik koşullarına bağlı olduğunu vurguluyor. Ateşkes veya en azından ölümlerin durması, müzakerelerin ön şartı olarak işaret edildi.

Bu açıklama, üç taraflı görüşmelerin ancak çatışmaların sona ermesi veya can kayıplarının durması durumunda mümkün olacağına dair net bir duruş sergiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van'da 6 Saat Süren Ameliyatla Kanserli Tiroit ve Yanlış Yerleşimli Paratiroit Bezinden Kurtuldu
2
Özgür Özel'den Aydın Mitinginde Özlem Çerçioğlu Tepkisi: Seçimi Yenileyelim
3
Küçükçekmece'de Motosikletli Silahlı Saldırı: Bir Kişi Bacağından Yaralandı
4
Meloni: Rusya-Ukrayna Savaşında Barış ve Adalet İçin Birlik Gerek
5
Ankara'da 26 katlı yangın iddianamesi: 13 şüpheliye 15 yıla kadar hapis istemi
6
İstanbul'da 'Daltonlar' Suç Örgütüne İddianame: 105 Şüpheliye Suçlama

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri