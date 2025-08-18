Macron: Üçlü Toplantı İçin Ateşkes ve Ölümlerin Durdurulması Şart

Macron: Üçlü Toplantı İçin Ateşkes Şart

Fransa Cumhurbaşkanı'ndan net mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, üçlü bir toplantı düzenlenebilmesi için ön koşulu açıkladı.

"Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur" dedi.

Macron'un sözleri, toplantı çağrısının barış ve güvenlik koşullarına bağlı olduğunu vurguluyor. Ateşkes veya en azından ölümlerin durması, müzakerelerin ön şartı olarak işaret edildi.

Bu açıklama, üç taraflı görüşmelerin ancak çatışmaların sona ermesi veya can kayıplarının durması durumunda mümkün olacağına dair net bir duruş sergiliyor.