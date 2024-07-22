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Macron'un Olimpiyat Köyü Ziyareti: Paris 2024 İçin Hazırlıklar Sürüyor

Cumhurbaşkanı Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Olimpiyat Köyü'nde sporcularla bir araya geldi ve güvenlik önlemlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:28
Macron'un Olimpiyat Köyü Ziyareti: Paris 2024 İçin Hazırlıklar Sürüyor

Macron'un Spor Gündemi: Olimpiyat Köyü Ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yalnızca dört gün kala Olimpiyat Köyü’nü ziyaret etti.

Macron, Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası ülkesinde erken seçimin ilan edilmesiyle birlikte, olimpiyatlar için hazırlıklarını hızlandırdı. 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihlerindeki iki turlu seçimlerin ardından, fransız lider, Olimpiyat Köyü’nde sporcularla bir araya geldi.

Olimpiyat Köyü'nde Güvenlik ve Misafirperverlik

Paris'in Saint-Denis banliyösünde yer alan Olimpiyat Köyü'nde güvenlik güçleri, Ulusal Olimpiyat ve Spor Komitesi üyeleri ve sporcularla bir araya gelen Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castera ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, “Hazırız ve Olimpiyatlar boyunca da hazır olacağız.” dedi. Güvenlik güçlerinden alandaki görevleri için teşekkür eden Macron, Fransa'nın bu büyük etkinliğe ev sahipliği yapmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Olimpiyatların Önemi ve Siyasi Ateşkes Çağrısı

Fransız lider, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Olimpiyat Oyunları ülkenin hayatının merkezinde yer alacak ve dünya, bu sayede Fransa'da olacak.” ifadesini kullandı. Olimpiyatlar sırasında bir siyasi ateşkes yapılması çağrısını yeniledi.

Olimpiyatlar ve Güvenlik Önlemleri

Fransa, 100 yılın ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ve ardından 2024 Paralimpik Oyunları’na ev sahipliği yapacak. 206 ülkeden 10,500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan olimpiyatların güvenliğini sağlamak için 40 ülkeden yaklaşık 1,800 yabancı polis ve 35,000 Fransız güvenlik gücü birlikte çalışacak.

Sen Nehri'nin Durumu ve Yarışmalar

Ayrıca, Olimpiyatlar sırasında kullanılacak Sen Nehri’nin kirliliği de tartışma konusu. 1923'ten bu yana yüzülmesi yasak olan nehir, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon, 1-2 Eylül'de ise paratriatlon yarışmalarına ev sahipliği yapacak. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castera, nehrin temizliğini kanıtlamak amacıyla olimpiyatlardan günler önce nehirde yüzme gerçekleştirdi.

Macron, 29 Şubat’ta Sen Nehri’nde yüzeceğini belirtmiş ve detayları hakkında bilgi vermemişti. Ayrıca, Spor Bakanı Oudéa-Castera, Eylül 2023'te Olimpiyat Oyunları'nda Fransız ekiplerinde başörtüsü kullanımının yasak olacağını açıklamış ve bu konudaki laiklik rejimini vurgulamıştır.

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