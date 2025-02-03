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Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da barışın sağlanması için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:12
Macron ve Katar Emiri Al Sani, Orta Doğu'da Barış Görüşmelerini Değerlendirdi

Macron ve Al Sani'den Ortak Açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Orta Doğu'da istikrar ve barış konusunu ele aldı. Elysee Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Macron, Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, zorunlu barış şartlarının sağlanması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Kriz Üzerine Görüşmeler

Macron, Gazze'deki esirlerin salıverilmesine ilişkin yürütülen müzakerelerde Katar’ın üstlendiği rolden dolayı Al Sani'ye teşekkür etti. İki lider, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, bu durumun Orta Doğu'da barışa katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye ve KDC Üzerine Endişeler

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye oldu. Liderler, tüm Suriyeli toplulukların haklarına saygı gösteren kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecine desteklerini yineledi. Ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirerek, diyalog çağrısında bulundular.

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