Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:08
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York'ta bir araya geldi. Macron, görüşmeyi ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan duyurdu.

Macron, görüşmede İran'da tutuklu bulunan Cecile Kohler, Jacques Paris ve Lennart Monterlos'un derhal serbest bırakılmasını talep ettiğini aktararak, "Fransa'nın çocuklarını asla terk etmeyeceğini" vurguladı.

Fransız lider, nükleer politikasına dair net tutumlarını da dile getirdi: "Tutumumuz net: İran asla nükleer silah elde etmemeli." Macron, İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Almanya ve İngiltere ile birlikte uygulamaya koydukları snapback mekanizmasını devreye sokma kararı aldıklarını belirtti.

Macron ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'a girişine izin verilmesi, zenginleştirilmiş uranyum stokları konusunda şeffaflık sağlanması ve nükleer müzakerelerin yeniden başlatılmasını talep ettiklerini kaydetti. Bu konularda geri adım atmayacaklarını Pezeşkiyan'a iletti.

Görüşmenin önemini özetleyen Macron, "Bir anlaşma hala mümkün. Yalnızca birkaç saat kaldı. Bölgenin güvenliği ve dünyanın istikrarı için koyduğumuz meşru koşulları yerine getirmek İran'ın elinde." değerlendirmesinde bulundu.

