Macron ve Selman, Orta Doğu ile Ukrayna'nın Geleceğini Değerlendirdi

Macron ve Selman, Görüşmelerde Barış Arayışını Tartıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki güncel durumları ve Ukrayna'da barış sağlama çabalarını masaya yatırdı.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, Prens Selman ile fikir alışverişinde bulunduklarını duyurdu. Görüşmede, "Ukrayna'da Avrupalıların merkezde olduğu kalıcı ve sağlam bir barışta Suudi Arabistan'ın oynayabileceği rol" üzerine konuşulduğunu ifade etti.

İsrail ve Lübnan Konusunda Anlaşmazlıkları Giderme Çabası

Görüşmenin diğer önemli başlığı ise Lübnan oldu. Macron, "İsrail'in Lübnan'dan tamamen geri çekilmesi dahil, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının tam uygulanması" konusunu ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, Gazze’deki gelişmelere de değinerek, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Suriye konulu uluslararası konferansta Suriye halkına ve geçiş hükümetine verdikleri destekleri yinelediklerini hatırlattı.

Avrupalı Ülkelerin Barış Stratejisi

Son gelişmeler, Rusya ile ABD arasında Ukrayna'daki duruma dair diplomatik müzakerelerin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Avrupalı devletlerin, "Ukrayna'da barışın Avrupasız sağlanamayacağını" savundukları biliniyor. Bu bağlamda, bugün Paris, önde gelen Avrupa devletlerinin katılımı ile bir güvenlik zirvesine ev sahipliği yapacak.

Diğer yandan, ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yarın Suudi Arabistan'da bir araya geleceği iddia edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin "çok yakında" olabileceğini belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurma niyetinde olduklarını açıkladı.