Mada Adası'nda Kuraklık Yörüklerin Geçimini Tehdit Ediyor

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası, kuraklık ve göl suyunun çekilmesinden olumsuz etkileniyor. Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan adada yaşamını sürdüren Yörükler, artan çevresel baskılar nedeniyle geçim zorluğu yaşıyor.

Yerleşim ve geçim kaynakları

Beyşehir Gölü'ndeki 32 adanın en büyüğü olan Mada'da, Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi ikamet ediyor. Gedikli köyüne bağlı adada yaşayan Yörükler; tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Yaklaşık 200 yıldır adada süren konargöçer yaşamı, son yıllarda göl suyunun çekilmesi ve kirlilik nedeniyle tehdit altında.

Muhtarın değerlendirmesi

Gedikli köyünün muhtarı Kadir Yıldırım, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Mada Adası'nın yerleşim özelliğini ve bölgedeki olumsuz değişimi vurguladı. Yıldırım, çocukluk yıllarında Beyşehir Gölü'nün 'deniz gibi' olduğunu belirterek, 'Şimdi gölden yavaş yavaş eser kalmamakta. Her taraf balçık tarlasına döndü. Vatandaşlarımız bu durumdan çok muzdarip. Gün geçtikçe ileri gidiyor. Eski yağışlarımız yok.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, göl suyunun azalması ve kurumasının tarım ile hayvancılığı doğrudan etkilediğini, bölge halkının geçimini büyük ölçüde gölden sağladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası da kuraklıktan etkilendi.