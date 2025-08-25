DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Mada Adası'nda Kuraklık Yörüklerin Geçimini Tehdit Ediyor

Isparta'nın Mada Adası'nda göl suyunun çekilmesi ve kirlilik, Yörüklerin tarım, hayvancılık ve balıkçılığını olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:56
Mada Adası'nda Kuraklık Yörüklerin Geçimini Tehdit Ediyor

Mada Adası'nda Kuraklık Yörüklerin Geçimini Tehdit Ediyor

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası, kuraklık ve göl suyunun çekilmesinden olumsuz etkileniyor. Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası olan adada yaşamını sürdüren Yörükler, artan çevresel baskılar nedeniyle geçim zorluğu yaşıyor.

Yerleşim ve geçim kaynakları

Beyşehir Gölü'ndeki 32 adanın en büyüğü olan Mada'da, Kumluca Mahallesi'nde 30 hanede 120 kişi ikamet ediyor. Gedikli köyüne bağlı adada yaşayan Yörükler; tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Yaklaşık 200 yıldır adada süren konargöçer yaşamı, son yıllarda göl suyunun çekilmesi ve kirlilik nedeniyle tehdit altında.

Muhtarın değerlendirmesi

Gedikli köyünün muhtarı Kadir Yıldırım, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Mada Adası'nın yerleşim özelliğini ve bölgedeki olumsuz değişimi vurguladı. Yıldırım, çocukluk yıllarında Beyşehir Gölü'nün 'deniz gibi' olduğunu belirterek, 'Şimdi gölden yavaş yavaş eser kalmamakta. Her taraf balçık tarlasına döndü. Vatandaşlarımız bu durumdan çok muzdarip. Gün geçtikçe ileri gidiyor. Eski yağışlarımız yok.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, göl suyunun azalması ve kurumasının tarım ile hayvancılığı doğrudan etkilediğini, bölge halkının geçimini büyük ölçüde gölden sağladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç...

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Mada Adası da kuraklıktan etkilendi.

Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası özelliğini taşıyan Isparta'nın Şarkikaraağaç...

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
2
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
3
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
6
Trafikte Yol Kesme Suçu: 1–3 Yıl Hapis Geliyor
7
Kırklareli'de Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan