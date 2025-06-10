Madagaskarlı Gençler Türkçe Öğreniyor: Türkiye Maarif Vakfı'nın Etkisi

Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar'da Türkçe Eğitimi Veriyor

Hint Okyanusu'nun batısında bulunan Madagaskar'da, Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda gençler ve çocuklar Türkçe öğrenmenin yanı sıra Türkiye'nin milli ve kültürel değerleriyle tanışma fırsatı buluyor.

Okulun açıldığı 2019 yılından bu yana, hafta içi örgün eğitimin yanı sıra hafta sonları halka açık Türkçe eğitim programları düzenlenmektedir. Türkiye Maarif Vakfı Madagaskar Temsilcisi Bilal Demirci, yerel halkın Türkçe diline olan ilgisinin arttığını vurgulayarak, dizilerin etkisinin yanı sıra Türkiye'de eğitim görme ve Türk firmalarında çalışma hayali ile gençlerin Türkçeye yöneldiğini ifade etti.

Öğrenci Sayısı ve Eğitim İçerikleri

Demirci, 250 öğrenciyle birlikte toplamda 180 öğrenciye Türkçe dersleri verdiklerini belirtti. Eğitim programları arasında robotik kodlama gibi modern derslerin yanı sıra sosyal etkinlikler de yer almakta. Bu sayede öğrencilerin gelecekte Türkiye'de eğitime hazır hale gelmeleri hedefleniyor.

Demirci, daha önce 2 dönem mezun verdiklerini, ilk yıl 6, geçen yıl ise toplam 12 mezunlarından 9'unun Türkiye'ye gittiğini söyledi. Bu yıl ise 31 öğrencinin Türkiye'ye gitme planları olduğu bilgisini ekledi.

Türkçe Kurslarının Popülaritesi

Okulda Türkçe öğretmenliği yapan Meryem Karasu, 1,5 yıl önce Madagaskar'a geldiğini ve Türkçe kurslarının geniş katılımla gerçekleştirildiğini ifade etti. Uygulanan kurslar toplamda 3 tura ayrılıyor ve katılımcılar arasında okul personeli ve dışarıdan gelen öğrenciler yer alıyor. Özellikle Türk dizilerinin Türkçeye ilgi uyandırdığı, Türk şirketlerinde çalışma ve Türkiye'de eğitim görme arzusunun fazla olduğu belirtiliyor.

Öğrencilerin Türkiye İle İlgisi

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Tohy Razafımanantsoa, Türkçe öğrenmekten memnuniyetini dile getirerek Türkiye'ye gitme arzusunu paylaşırken, Hoby Tantely Rakotoarimanana da öğretmenlik yaptığını ve Türkçe öğreniminde duyduğu heyecanı ifade etti. Bu öğrencilerin müzikler ve diziler aracılığıyla Türkiye’ye olan ilgileri giderek artmakta.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Madagaskar'daki eğitim faaliyetleri, Türk kültürünün tanıtılması ve yerel halkın eğitim fırsatlarından yararlanması adına büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

Hint Okyanusu'nun batısında yer alan Madagaskar'da Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda öğrenciler, Türkçe derslerine katılarak kendilerini geliştiriyor, Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerini öğreniyor.

Hint Okyanusu'nun batısında yer alan Madagaskar'da Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki okulda öğrenciler, Türkçe derslerine katılarak kendilerini geliştiriyor, Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerini öğreniyor.