Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'

New Mexico senatörü Jay Block'un kızı Maddie, TikTok videosunda babasını 'seçmenlerin önüne İsrail önceliklerini koymak'la suçladı ve İsrail ziyaretini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:52
Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'

Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'

Olayın Özeti

Maddie Block, New Mexico Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Jay Block'un, "50 Eyalet, Tek İsrail" konferansı kapsamında İsrail'e yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Block, TikTok hesabından yayımladığı videoda babasının New Mexico'dan gelen "bir grup ezik politikacı" ile birlikte Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, "Netanyahu ile görüşmenin New Mexico halkına nasıl bir faydası var?" diye sordu.

Videoda, babasının bu ziyaretle eyaletteki seçmenlerinin önceliklerinin önüne İsrail hükümetinin önceliklerini koyduğunu söylediğini aktaran Block, babasının konuya ilişkin "tez uzunluğunda İsrail yanlısı bir gönderi" paylaştığını belirtti ve ekledi: "İsrail'in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. (Babam) Soykırımın bir yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Ben de, babama ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü (babam) ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum."

Senatörün Açıklaması

Jay Block ise ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail devletini ziyaret eden en büyük diplomatik heyetin parçası olmak bir ayrıcalık" ifadesini kullandı.

Konferans sonrası açıklamasında Senatör Block, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombalamalarında "can kayıplarını sınırlamak" amacıyla halkın bölgeyi terk etmesi için "milyonlarca kısa mesaj, telefon görüşmesi, broşür bırakmadan" faydalandığını iddia etti. Block ayrıca, İsrail'in Gazze'de "sivilleri öldürmekten kaçınmak için elinden gelen her şeyi yaptığını" savundu.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'
2
Eylat'ta Yemen Menşeli İHA Saldırısı: Yaralı Sayısı 50'ye Yükseldi
3
Netanyahu Batılı Ülkeleri Hedef Aldı: 'Filistin Devleti Olmayacak'
4
Kocaeli Gebze'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, Tutuklananlar 3'e Yükseldi
5
Eyüpsultan'da 'Filistin'e Destek' Mitingi: Özgür Özel'den Sert Çağrı
6
KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor
7
Erdoğan ve Luong Cuong New York'ta Görüştü: Gazze ve Ticaret Gündemi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası