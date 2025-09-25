Maddie Block'tan Senatör Jay Block'a: 'İsrail Önceliklerini Seçmenlerin Önüne Koyuyorsun'

Olayın Özeti

Maddie Block, New Mexico Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Jay Block'un, "50 Eyalet, Tek İsrail" konferansı kapsamında İsrail'e yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Block, TikTok hesabından yayımladığı videoda babasının New Mexico'dan gelen "bir grup ezik politikacı" ile birlikte Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirterek, "Netanyahu ile görüşmenin New Mexico halkına nasıl bir faydası var?" diye sordu.

Videoda, babasının bu ziyaretle eyaletteki seçmenlerinin önceliklerinin önüne İsrail hükümetinin önceliklerini koyduğunu söylediğini aktaran Block, babasının konuya ilişkin "tez uzunluğunda İsrail yanlısı bir gönderi" paylaştığını belirtti ve ekledi: "İsrail'in, artık babama propaganda yapması için para ödemek gibi bir şey yaptığına gerçekten inanıyorum. (Babam) Soykırımın bir yalan olduğunu, sivillerin öldürülmediğini ve İsrail güçlerinin kayıpları en aza indirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylüyordu. Ben de, babama ne kadar ödüyorlar? Ruhun ne kadar? Çünkü (babam) ruhunu şeytana satmış gibi görünüyor, diye düşünüyorum."

Senatörün Açıklaması

Jay Block ise ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail devletini ziyaret eden en büyük diplomatik heyetin parçası olmak bir ayrıcalık" ifadesini kullandı.

Konferans sonrası açıklamasında Senatör Block, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombalamalarında "can kayıplarını sınırlamak" amacıyla halkın bölgeyi terk etmesi için "milyonlarca kısa mesaj, telefon görüşmesi, broşür bırakmadan" faydalandığını iddia etti. Block ayrıca, İsrail'in Gazze'de "sivilleri öldürmekten kaçınmak için elinden gelen her şeyi yaptığını" savundu.