Madrid'de Neptün Çeşmesi'ne Protesto: İsrail'e Silah Satışına Kırmızı Boya

Madrid'de Protesto Eylemi: Greenpeace’den Çarpıcı Mesaj

İspanya'nın başkenti Madrid'de, çevre örgütü Greenpeace'e bağlı bir grup aktivist, İsrail'e silah satışını protesto etmek amacıyla Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya attı.

Kırmızı Boya ile Mesaj Verildi

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eylemde, aktivistler Neptün Çeşmesi'ni kırmızıya boyayarak, "Filistin halkının soykırımına son verin" yazılı bir mesaj bıraktı. Greenpeace, sosyal medya hesaplarından bu durumu duyurdu.

Yazılı Açıklamada Sert İfadeler

Greenpeace'ten yapılan yazılı açıklamada, "Mesajımız çok açık; İsrail'e derhal silah ambargosu uygulanmalı. Filistin halkına karşı savaş suçuna destek veren her türlü aktivite yasaklanmalı. İsrail ile silah ticareti sona ermeli" ifadelerine yer verildi.

Çarpıcı İstatistikler

Örgüt, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 60 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca, İspanya'nın İsrail askeri sanayisi ile 1,044 milyar avroyu aşan en az 46 sözleşme imzaladığını vurguladı.

İspanya Hükümeti'nden Açıklama

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hafta içinde Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İspanya'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile silah alışverişini durduğunu savundu. Sanchez, bazı basın haberlerini ise "yanlış" olarak nitelendirdi.

Halkı Gösteriye Davet Etti

Greenpeace, 10 Mayıs'ta ülke genelinden katılımcıları bir araya getirecek bir gösteri düzenleyecek ve bu etkinlikte İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve silah satışlarına dair protesto yapılacak.

Çevre örgütü Greenpeace'e bağlı bir grup aktivist, İsrail'e silah satışını protesto etmek için İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya attı. Eylemde Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya atan Greenpeace, "Neptün Çeşmesi'ni kanla kırmızıya boyadık: Filistin halkının soykırımına son verin" yazılı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

Çevre örgütü Greenpeace'e bağlı bir grup aktivist, İsrail'e silah satışını protesto etmek için İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezinde bulunan Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya attı. Eylemde Neptün Çeşmesi'ne kırmızı boya atan Greenpeace, "Neptün Çeşmesi'ni kanla kırmızıya boyadık: Filistin halkının soykırımına son verin" yazılı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.