Maduro'dan halka 'mutlak sadakat' sözü: 'Size asla ama asla ihanet etmeyeceğim'

Nicolas Maduro, başkanlık sarayı önündeki konuşmasında halka 'mutlak sadakat' sözü verip, ABD ile süren gerilime ve iddialara tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:27
Maduro'dan halka 'mutlak sadakat' sözü: 'Size asla ama asla ihanet etmeyeceğim'

Maduro'dan halka 'mutlak sadakat' sözü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada halka mutlak sadakat sözü verdi. Konuşmada, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Maduro'ya eşi Cilia Flores ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik etti. Etkinlikte bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun üzerinde "şüphe ihanettir" yazılı kırmızı bir beyzbol şapkası dikkat çekti.

Sadakat ve Chavez vurgusu

Maduro konuşmasında, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in cenazesinde verdiği sözü hatırlatarak, "Komutanımız Chavez’in naaşı başında nasıl mutlak sadakat üzerine yemin ettiysem, kendi hayatım ve huzurum pahasına da olsa, bu güzel ve kahramanca tarihi birlikte yaşayabileceğimiz zamanların ötesine dek size de mutlak sadakati sürdüreceğime yemin ediyorum" dedi. Bu sözlerle Maduro, halkın çıkarlarına bağlılığını bir kez daha vurguladı.

"Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz"

Caracas'ta düzenlenen ayrı bir mitingde Maduro, ülkenin dış baskılara maruz kaldığını savunarak, Venezuela'nın "Psikolojik terörizm olarak tanımlanabilecek 22 haftalık bir saldırganlığa" uğradığını belirtti. Maduro, ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın hükümetini istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını iddia ederek, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış. Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile tırmanan gerginlik ve iddialar

ABD ile Venezuela arasındaki ilişkiler, Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları sonrası gerilmiş durumda. ABD, Eylül ayından bu yana Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyerek 83 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı. Washington yönetimi ayrıca, Maduro ve üst düzey Venezuela hükümet yetkilileri tarafından yönetildiğini iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı örgütü yabancı terör örgütü ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro ile telefonda görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. Trump, daha önce kartellere yönelik operasyonların kara harekatını da kapsayabilecek sinyalini vermişti.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO, BAŞKANLIK SARAYI ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIĞA HİTAP...

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO, BAŞKANLIK SARAYI ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIĞA HİTAP ETTİ

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO, BAŞKANLIK SARAYI ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIĞA HİTAP...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?