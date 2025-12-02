Maduro'dan halka 'mutlak sadakat' sözü: 'Size asla ama asla ihanet etmeyeceğim'

Maduro'dan halka 'mutlak sadakat' sözü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkanlık sarayı önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada halka mutlak sadakat sözü verdi. Konuşmada, "Bilin ki; size asla ama asla ihanet etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Maduro'ya eşi Cilia Flores ve üst düzey hükümet yetkilileri eşlik etti. Etkinlikte bulunan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'nun üzerinde "şüphe ihanettir" yazılı kırmızı bir beyzbol şapkası dikkat çekti.

Sadakat ve Chavez vurgusu

Maduro konuşmasında, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in cenazesinde verdiği sözü hatırlatarak, "Komutanımız Chavez’in naaşı başında nasıl mutlak sadakat üzerine yemin ettiysem, kendi hayatım ve huzurum pahasına da olsa, bu güzel ve kahramanca tarihi birlikte yaşayabileceğimiz zamanların ötesine dek size de mutlak sadakati sürdüreceğime yemin ediyorum" dedi. Bu sözlerle Maduro, halkın çıkarlarına bağlılığını bir kez daha vurguladı.

"Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz"

Caracas'ta düzenlenen ayrı bir mitingde Maduro, ülkenin dış baskılara maruz kaldığını savunarak, Venezuela'nın "Psikolojik terörizm olarak tanımlanabilecek 22 haftalık bir saldırganlığa" uğradığını belirtti. Maduro, ABD'nin bölgeye yaptığı askeri yığınağın hükümetini istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını iddia ederek, "Barış istiyoruz, ama egemenlik, eşitlik ve özgürlük içeren bir barış. Kölelik ya da sömürge barışı istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ile tırmanan gerginlik ve iddialar

ABD ile Venezuela arasındaki ilişkiler, Washington yönetiminin uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları sonrası gerilmiş durumda. ABD, Eylül ayından bu yana Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik en az 21 saldırı düzenleyerek 83 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı. Washington yönetimi ayrıca, Maduro ve üst düzey Venezuela hükümet yetkilileri tarafından yönetildiğini iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı örgütü yabancı terör örgütü ilan etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Maduro ile telefonda görüştüğünü doğruladı, ancak görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. Trump, daha önce kartellere yönelik operasyonların kara harekatını da kapsayabilecek sinyalini vermişti.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO, BAŞKANLIK SARAYI ÖNÜNDE TOPLANAN KALABALIĞA HİTAP ETTİ