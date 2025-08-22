DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,58 0,27%
ALTIN
4.388,79 0,07%
BITCOIN
4.647.513,99 -0,49%

Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı — ABD'nin Karayiplere 3 Savaş Gemisi

Maduro, ABD'nin Karayipler'e 3 savaş gemisi göndermesine karşı cumartesi ya da pazar ulusal seferberlik çağrısı yapacağını açıkladı; 5 bin 336 bölgede milis konuşlandırıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 07:13
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 07:13
Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı — ABD'nin Karayiplere 3 Savaş Gemisi

Maduro ulusal seferberlik çağrısı yapacağını açıkladı

ABD'nin Karayipler'e göndereceği 3 savaş gemisine tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından ülke çapında ulusal seferberlik çağrısında bulunacağını duyurdu.

Karakas'ta katıldığı askeri törende konuşan Maduro, Venezuela'nın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve halkın topyekun bir şekilde ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirtti. Lider, çağrının cumartesi ya da pazar günü yapılacağını vurguladı.

Maduro, söz konusu çağrıyı şu ifadelerle açıkladı: "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır."

Etkinliğe aynı zamanda kamu güvenliği programı "Cuadrantes de Paz" (Barış Kareleri) için yapılan organizasyon sebebiyle katıldığını söyleyen Maduro, Bolivarcı Ulusal Milis güçlerinin ülke genelinde 5 bin 336 bölgede konuşlandırıldığını kaydetti.

Maduro, konuşmasında eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in çizgisini hatırlatarak, "emperyalist ABD'ye olan askeri bağımlılığı ve Latin Amerika'da darbe girişimleri ile diğer ideolojik, kurumsal ve siyasi tahakküm yöntemleri" reddettiklerini vurguladı. Maduro, Venezuela'nın tehditlere karşı zafer kazanacağını ve bu zaferin halkın gücü ile askeri ve polis gücünün birliğinde olduğunu söyledi.

Venezuela basını, Maduro'nun "Barış Kareleri" hamlesinin, ABD'nin Karayipler'deki artan askeri varlığına karşı ulusal savunma ve egemenlik mesajı vermeyi amaçladığını aktarıyor.

Dünkü konuşmasında ABD'yi hedef alan Maduro, "Bunu dünya bilsin, imparatorluklar bilsin: Venezuela'nın bugün her zamankinden daha fazla imkanı var. Bu yüzden barış içindeyiz ve barış içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22 Ağustos 2025 Gündemi: Cevdet Yılmaz KKTC'de, Özgür Özel Divriği'yi Ziyaret Edecek
2
Asrın İnşa Seferberliği: 6 Şubat Depremlerinin İzleri Siliniyor
3
İstanbul ve Kocaeli'de 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildi
4
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
5
Yargıtay kararı bozdu: 2 çocuğu istismar eden sanık için cezayı az buldu
6
Bursa İnegöl'de Güvenlik Görevlisi Kavgayı Ayırırken Bıçaklandı
7
İsrail Gazze Şeridi'nde 48 Filistinliyi Öldürdü — 16'sı Yardım Beklerken

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım