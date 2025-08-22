Maduro'dan Ulusal Seferberlik Çağrısı — ABD'nin Karayiplere 3 Savaş Gemisi

Maduro ulusal seferberlik çağrısı yapacağını açıkladı

ABD'nin Karayipler'e göndereceği 3 savaş gemisine tepki

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararının ardından ülke çapında ulusal seferberlik çağrısında bulunacağını duyurdu.

Karakas'ta katıldığı askeri törende konuşan Maduro, Venezuela'nın tehditlere boyun eğmeyeceğini ve halkın topyekun bir şekilde ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirtti. Lider, çağrının cumartesi ya da pazar günü yapılacağını vurguladı.

Maduro, söz konusu çağrıyı şu ifadelerle açıkladı: "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır."

Etkinliğe aynı zamanda kamu güvenliği programı "Cuadrantes de Paz" (Barış Kareleri) için yapılan organizasyon sebebiyle katıldığını söyleyen Maduro, Bolivarcı Ulusal Milis güçlerinin ülke genelinde 5 bin 336 bölgede konuşlandırıldığını kaydetti.

Maduro, konuşmasında eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in çizgisini hatırlatarak, "emperyalist ABD'ye olan askeri bağımlılığı ve Latin Amerika'da darbe girişimleri ile diğer ideolojik, kurumsal ve siyasi tahakküm yöntemleri" reddettiklerini vurguladı. Maduro, Venezuela'nın tehditlere karşı zafer kazanacağını ve bu zaferin halkın gücü ile askeri ve polis gücünün birliğinde olduğunu söyledi.

Venezuela basını, Maduro'nun "Barış Kareleri" hamlesinin, ABD'nin Karayipler'deki artan askeri varlığına karşı ulusal savunma ve egemenlik mesajı vermeyi amaçladığını aktarıyor.

Dünkü konuşmasında ABD'yi hedef alan Maduro, "Bunu dünya bilsin, imparatorluklar bilsin: Venezuela'nın bugün her zamankinden daha fazla imkanı var. Bu yüzden barış içindeyiz ve barış içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.