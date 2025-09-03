DOLAR
Mağrib Sumud Filosu Tunus'tan Kalkışı 7 Eylül'e Erteledi

Mağrib Sumud Filosu, Gazze'ye hareketini 4 Eylül'den kötü hava ve program uyumsuzluğu nedeniyle 7 Eylül Pazar'a erteledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:13
Mağrib Sumud Filosu Tunus'tan Kalkışı 7 Eylül'e Erteledi

Ertelenme ve yeni program

Mağrib Sumud Filosu, Gazze ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla harekete geçen uluslararası deniz girişimi Küresel Sumud Filosu'nu beklemek üzere, Tunus'tan hareketini ertelediğini açıkladı.

Filonun sosyal medya sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye hareketin 4 Eylül'den 7 Eylül Pazar gününe ertelendiği duyuruldu.

Ertelenme gerekçesi

Açıklamada, ertelemenin İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkacak olan Küresel Sumud Filosu'nun kötü hava şartları ve farklılıklar içeren zaman çizelgesinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle bir gün gecikme yaşanmasından kaynaklandığı belirtildi. Bu yeni düzenlemenin böyle büyük bir global olaya layık, sağlam bir düzenleme imkanı sağlayacağı vurgulandı.

Organizatörlerin mesajı

Filonun oluşması için kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Mağrib Sumud Filosu organizatörleri, açıklamada Filistin halkı ve abluka altında bir felaket yaşayan Gazze'nin yanında yer almanın önemine işaret etti.

