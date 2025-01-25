DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.744.703,21 0,2%

Mahinur Özdemir Göktaş: 'Bizim Gücümüz, Genç ve Dinamik Nüfus Yapımızdır' - Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'daki kongrede AK Parti'nin genç nüfus gücünü ve çalışmaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:30
Mahinur Özdemir Göktaş: 'Bizim Gücümüz, Genç ve Dinamik Nüfus Yapımızdır' - Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi Coşkuyla Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güçlü Türkiye İçin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Göktaş, kongrenin Tekirdağ’a ve partilerine hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti'nin 23 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde yenilikler gerçekleştirdiğini belirtti. "Bizim gücümüz, genç ve dinamik nüfus yapımızdır. Birlik beraberliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Topluma Yönelik Çalışmalara Dikkat Çekti

Göktaş, Tekirdağ’da gerçekleştirilen önemli yatırımlara ve sosyal politikalar alanında yapılan atılımlara dikkat çekerek, "Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle tüm vatandaşlarımıza AK Parti kucak açtı" dedi. Huzurlu ve güvenli bir Türkiye için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Aile Yılı ve Dijital Güvenlik Konuları

Bakan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, güçlü aile yapısının Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğini ve Tekirdağ'da hızlıca başvurular alındığını açıkladı.

Dijital Bağımlılık ve Aile İlişkileri Üzerine

Göktaş, dijital mecraların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Dijital bağımlılıklara karşı alınan önlemler ve aile içindeki yalnızlaşmanın günden güne arttığına dikkat çekerek aile yılının önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin sıradan bir siyasi hareket olmadığını ifade etti. "AK Parti, halkla iç içe, herkesi kucaklayan bir partidir" diyerek, AK Parti'nin demokratik ve muhafazakar kimliğini korumanın önemine değindi.

Kongre boyunca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Tekirdağ milletvekilleri de söz alarak partinin geleceği konusunda görüşlerini paylaştı.

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye...

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye...

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar
7
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler