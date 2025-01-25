Mahinur Özdemir Göktaş: 'Bizim Gücümüz, Genç ve Dinamik Nüfus Yapımızdır' - Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi Coşkuyla Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güçlü Türkiye İçin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Göktaş, kongrenin Tekirdağ’a ve partilerine hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti'nin 23 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devrim niteliğinde yenilikler gerçekleştirdiğini belirtti. "Bizim gücümüz, genç ve dinamik nüfus yapımızdır. Birlik beraberliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Topluma Yönelik Çalışmalara Dikkat Çekti

Göktaş, Tekirdağ’da gerçekleştirilen önemli yatırımlara ve sosyal politikalar alanında yapılan atılımlara dikkat çekerek, "Kadınıyla, genciyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle tüm vatandaşlarımıza AK Parti kucak açtı" dedi. Huzurlu ve güvenli bir Türkiye için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Aile Yılı ve Dijital Güvenlik Konuları

Bakan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini hatırlatarak, güçlü aile yapısının Türkiye'nin geleceği için önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğini ve Tekirdağ'da hızlıca başvurular alındığını açıkladı.

Dijital Bağımlılık ve Aile İlişkileri Üzerine

Göktaş, dijital mecraların çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Dijital bağımlılıklara karşı alınan önlemler ve aile içindeki yalnızlaşmanın günden güne arttığına dikkat çekerek aile yılının önemini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin sıradan bir siyasi hareket olmadığını ifade etti. "AK Parti, halkla iç içe, herkesi kucaklayan bir partidir" diyerek, AK Parti'nin demokratik ve muhafazakar kimliğini korumanın önemine değindi.

Kongre boyunca, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Tekirdağ milletvekilleri de söz alarak partinin geleceği konusunda görüşlerini paylaştı.

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

AK Parti Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi, İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.