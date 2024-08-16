Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Mahmud Abbas'ın TBMM'deki Konuşması Arap Medyasında Geniş Yer Buldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki önemli konuşması, Arap basınında büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 04:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 04:44
Mahmud Abbas'ın TBMM'deki Konuşması Arap Medyasında Geniş Yer Buldu

Filistin Devlet Başkanı'nın Tarihi Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdiği konuşmada önemli konulara değindi. Arap medyası, Abbas'ın hitabını geniş bir şekilde ele aldı ve konuşmasında sarf ettiği sözler, bölgedeki gelişmeler üzerinde dikkat çekti.

Suudi Arabistan ve Katar'dan Vurgu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Abbas'ın konuşmasına "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yer verdi. Abbas, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldığını belirtti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bu durumun güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Katar haber ajansı QNA, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğiyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığını kullandı.

Umman ve Mısır'dan Tepkiler

Umman haber ajansı ONA, Abbas'ın konuşmasını "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlığıyla duyurdu. Mısır haber ajansı MENA ise "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" şeklinde aktardı.

Arap Dünyasında Genel Yansımalar

Ayrıca Suudi Arabistan merkezli El-Arabiyye kanalı ve Eş-Şark el-Avsat gazetesi, Abbas'ın konuşmasını internet üzerinden geniş kapsamlı sundu. Mısır'da yayın yapan Al Qahera News, "Abbas: İşgalci İsrail'in Gazze'deki barınma merkezlerinde her gün işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplum sessiz kalıyor" gibi başlıklarla dikkat çekti.

Gazze'ye Ziyaret Planları

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'deki konuşmasında, Gazze'ye gitme kararını aldıktan sonra, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." şeklinde ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki çocukların hayatlarının korunması gerektiğini vurguladı ve belirtti ki, "Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil."

Abbas, BMGK'ya güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaşım sağlanması için çağrıda bulunarak, Gazze'den sonra Kudüs'e gitmeyi de planladığını açıkladı.

İsrail Saldırılarına Dikkat Çekildi

İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 40 bin 5 Filistinli yaşamını yitirdi ve 92 bin 401 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve okulların hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!