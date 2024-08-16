Mahmud Abbas'ın TBMM'deki Konuşması Arap Medyasında Geniş Yer Buldu

Filistin Devlet Başkanı'nın Tarihi Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdiği konuşmada önemli konulara değindi. Arap medyası, Abbas'ın hitabını geniş bir şekilde ele aldı ve konuşmasında sarf ettiği sözler, bölgedeki gelişmeler üzerinde dikkat çekti.

Suudi Arabistan ve Katar'dan Vurgu

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, Abbas'ın konuşmasına "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yer verdi. Abbas, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldığını belirtti ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bu durumun güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Katar haber ajansı QNA, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğiyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığını kullandı.

Umman ve Mısır'dan Tepkiler

Umman haber ajansı ONA, Abbas'ın konuşmasını "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlığıyla duyurdu. Mısır haber ajansı MENA ise "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" şeklinde aktardı.

Arap Dünyasında Genel Yansımalar

Ayrıca Suudi Arabistan merkezli El-Arabiyye kanalı ve Eş-Şark el-Avsat gazetesi, Abbas'ın konuşmasını internet üzerinden geniş kapsamlı sundu. Mısır'da yayın yapan Al Qahera News, "Abbas: İşgalci İsrail'in Gazze'deki barınma merkezlerinde her gün işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplum sessiz kalıyor" gibi başlıklarla dikkat çekti.

Gazze'ye Ziyaret Planları

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'deki konuşmasında, Gazze'ye gitme kararını aldıktan sonra, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." şeklinde ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki çocukların hayatlarının korunması gerektiğini vurguladı ve belirtti ki, "Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil."

Abbas, BMGK'ya güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaşım sağlanması için çağrıda bulunarak, Gazze'den sonra Kudüs'e gitmeyi de planladığını açıkladı.

İsrail Saldırılarına Dikkat Çekildi

İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplamda 40 bin 5 Filistinli yaşamını yitirdi ve 92 bin 401 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve okulların hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği kaydedildi.