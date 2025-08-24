Mahmut Arıkan Batman'da: Saadet Partisi 8. Olağan İl Kongresi'nde Gazze Mesajı

Mahmut Arıkan Batman'da: Saadet Partisi 8. Olağan İl Kongresi'nde Gazze vurgusu

Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde önemli mesajlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi için Batman'da bir araya geldi. Kongre, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Arıkan, konuşmasında terörsüz bir Türkiye hedefine destek verdiklerini belirterek hukukun üstünlüğüyle atılacak samimi adımların sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmesinde Arıkan, soykırımcı İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve İran'ı istediği zaman bombaladığını ve saldırıların 686 gündür devam ettiğini dile getirdi. Buna karşı Türkiye'nin 81 ilinde katliamlara karşı protestolar düzenlendiğini aktardı.

Gazze özgür olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Son olarak uluslararası Sumud Filosu'na en büyük desteği biz Milli Görüş olarak verdik. Gemilerimizi hazırladık, yelkenlerimizi çok yakın bir zamanda Gazze'ye açacağız inşallah. Biz bir kez daha sesleniyoruz. Bu işgal planı karşısında sessiz kalan kendi işgalini hazırlar. Bu zulme sessiz kalan, somut adım atmayan her lider zulme ortaktır. Bugün siyonizmin karşısında yekvücut olmayan her ülke yarın yerle yeksan olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Mesele sadece Gazze meselesi değil; mesele Batman, Van, Ankara, Tahran, Kahire, Amsterdam, Paris ve Londra hepsi tehlike altında, insanlık tehlike altında. Siyonizm sessizlikten ve korkaklıktan beslenen, hunhar bir terörist oluşumdur. Biz biliyoruz ve tüm dünyaya haykırıyoruz, İsrail ancak güçten anlar.

Kongre sonunda tek listeyle gidilen seçimde Mehmet Fırat yeniden başkan seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Batman'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.