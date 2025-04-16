Mahra'nın Babasından Acil Çağrı: Belediyeler Sahipsiz Köpekleri Toplasın

Antalya'da üç yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, belediyelere, sahipsiz köpekleri bir an önce sokaklardan toplamaları gerektiğini vurguladı.

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğinin Başkanı olan Pınar, dünkü bir olayda Serik Belediyesi sınırları içinde Yusuf Emir Çaka isimli çocuğun sahipsiz bir köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının ardından basın açıklaması yaptı.

Pınar, çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, “Bu olay sonrası derneğimizin kurulduğu üç yıl boyunca yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. Dünkü olay, sahipsiz köpeklerin tekrardan bir yaralanmaya sebep olduğunu gösteriyor,” ifadelerini kullandı.

Murat Pınar, 2 Ağustos 2024 tarihinde çıkan yeni yasayla birlikte, sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanması gerektiğine dikkat çekti. “Yasanın çıkmasından bu yana 14 vatandaşımızı kaybettik. Şimdi de Yusuf Emir hastanede yaşıyor. Akciğerleri kötü durumda. Yasalar var ama uygulama yok,” dedi.

Pınar, “Sokaklarda bir tane dahi sahipsiz köpek kalmamalı. Kısırlaştırma, sahiplendirme ya da barınaklarda bakılmalı,” şeklinde konuştu. Mahra'nın doğum günü yaklaşırken, kayıplarının acısının bir kez daha canlandığını belirtmekten geri durmadı.

“Kızımın yarın doğum günü. Biz yine pastamızı alacak, mezarına gideceğiz. Belediyelerin artık elini kolunu bağlayan hiçbir yasa yok. ‘Topla’ deniyor ama toplanmıyor. Bir an önce belediyelerin gerekli adımları atmasını istiyoruz. Bir Mahra, bir Eslem, bir Tunahan, bir Emir daha ölsün istemiyoruz,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Antalya'da üç yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak 10 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, gazetecilere açıklama yaptı.