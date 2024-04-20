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“Mahzen-30” operasyonları ile “Odacılar” suç örgütü çökertildi: 34 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batma merkezli olmak üzere 8 ile gerçekleştirilen “Mahzen-30” operasyonları sonucunda, “Odacılar” organize suç örgütünün çökertilmiş olduğunu ve 34 şüphelini yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.04.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:01
“Mahzen-30” operasyonları ile “Odacılar” suç örgütü çökertildi: 34 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilmiş olan “Mahzen-30” operasyonları sonucunda, bir organize suç örgütünün daha çökertilmiş olduğunu açıkladı. Operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Batman merkezli bu operasyonlarda İzmir, Adana, Aydın, Van, Mersin, Mardin, Hakkari gibi illerde de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yerlikaya, düzenlenen bu operasyonlarda, elebaşının firari Doğan Güney olduğu "Odacılar" organize suç örgütü yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında olduğu 34 şüphelinin yakalanmış olduğunu açıkladı.

18 binden fazla vatandaşı dolandırmışlar

Bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçları işleyen örgütün, sosyal medya üzerinden “sahte kiralık bungalov ev ilanları” ile dolandırıcılık yapmış olduğu tespit edildi. Örgütün, 18 binden fazla vatandaşı mağdur etmiş olduğu da belirtildi.

Organize suç örgütüne ait olan, 34 milyon 530 bin liralık 1283 banka hesabına ise el konulduğu ifade edildi.

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