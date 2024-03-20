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MAK son anket sonuçlarını açıkladı: “O iller için sonuç belli”

Seçime 11 gün kala, MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, güncel anket verilerini paylaştı. Ankara, İzmir ve Hatay’daki sonuçlar için konuşan Kulat, “sonuçlar neredeyse belli” ifadelerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 12:01
MAK son anket sonuçlarını açıkladı: “O iller için sonuç belli”

MAK Araştırma Bakşanı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart Yerel Seçimleri anketleri için önemli açıklamalarda bulundu. Güncel verileri kamuoyu ile paylaşan Kulat, seçimde kazananın kim olacağına dair önemli tahminlerde bulundu. Özellikle Ankara, İzmir ve Hatay hakkında konuşan Kulat, “o isim için seçim çoktan bitti” dedi.

“Ankara’da o isim kazanacak”

Mehmet Ali Kulat, ellerinde yer alan anket sonuçlarına göre, seçim sonuçlarına göre bazı değerlendirmelerde bulundu. Ankara’da CHP adayı Mansur Yavaş’ın rahat bir şekilde kazanacağını iddia eden Kulat, seçmenin “Cumhuriyet kazanımlarını kaybetmemek” için CHP adayına oy verdiğini ve CHP’nin bu sebeple yüksek oranda bir seçmen kitlesine sahip olduğunu belirtti.

“İzmir’de oylar düşebilir”

Güncel anket verilerine göre İzmir hakkında da konuşan Kulat, İzmir’deki yarışta CHP’nin Tunç Soyer dönemindeki kadar oy alamayacağını, oyların bir miktar düşebileceğini ifade etti. AKP’Li aday Hamza Dağ’ın oy oranlarının bir miktar daha artış gösterebileceğini ama bunun yeterli olmayacağını da sözlerine ekledi.

“Hatay’da sonuç baştan belliydi”

İlk anket sonuçlarında Hatay’da önde olan ismin Lütfü Savaş olduğunu belirten MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Gökhan Zan ile ilgili gelişmeler sonrasında Lütfü Savaş için büyük bir avantaj ortaya çıktı. Gökhan Zan varken bile öndeydi” ifadelerine yer verdi.

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