Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de: 11. Yılında 'Bir Kitap Bir Umut'

Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşuyor

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik ve katılım

Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuarda, 320 yayınevi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul ve yazar buluşması ile 30 yazar ve sivil toplum kuruluşları buluşması yer alacak.

Bu yıl "Bir Kitap Bir Umut" temasıyla düzenlenecek fuarda, belirlenen okullarda yazarlar ile öğrenciler de bir araya gelecek.

Yetkililerin açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının bilgi aktarımı konusunda önemli olduğunu söyledi. Öğrencileri ve kitapseverleri fuara davet eden Yavuz şu ifadeleri kullandı: Kültür, sanat, özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının çocuk ve gençlerimize benimsetilmesi bakımından bu tür fuarların çok etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Amacımız, çocuk ve gençlerimizi daha fazla bilgiyle buluşturmak. Özellikle düşünce dünyamızı etkileyen yazarlar, düşünce insanlarıyla yine halkımızı ve gençliğimizi buluşturmak. Kitabın aslında bir umut ve iyileştirici gücünden, aynı zamanda ufuk açıcısı etkisinden de nesillerimizin faydalanmasını sağlamaktır.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kentin kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan birini daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Er, fuarın 31 Ekim'de açılacağını ve 9 Kasım'a kadar süreceğini kaydetti.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşacak. Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 7) ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sol 6) bilgilendirme toplantısı düzenledi.