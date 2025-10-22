Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de: 11. Yılında 'Bir Kitap Bir Umut'

Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de açılıyor. 11. yılında 'Bir Kitap Bir Umut' temasıyla, 320 yayınevi ve 340 yazarla 9 Kasım'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 11:03
Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de: 11. Yılında 'Bir Kitap Bir Umut'

Malatya Anadolu Kitap Fuarı 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşuyor

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'ncisi düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşacak.

Etkinlik ve katılım

Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek fuarda, 320 yayınevi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul ve yazar buluşması ile 30 yazar ve sivil toplum kuruluşları buluşması yer alacak.

Bu yıl "Bir Kitap Bir Umut" temasıyla düzenlenecek fuarda, belirlenen okullarda yazarlar ile öğrenciler de bir araya gelecek.

Yetkililerin açıklamaları

Malatya Valisi Seddar Yavuz, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kitap fuarlarının bilgi aktarımı konusunda önemli olduğunu söyledi. Öğrencileri ve kitapseverleri fuara davet eden Yavuz şu ifadeleri kullandı: Kültür, sanat, özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının çocuk ve gençlerimize benimsetilmesi bakımından bu tür fuarların çok etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Amacımız, çocuk ve gençlerimizi daha fazla bilgiyle buluşturmak. Özellikle düşünce dünyamızı etkileyen yazarlar, düşünce insanlarıyla yine halkımızı ve gençliğimizi buluşturmak. Kitabın aslında bir umut ve iyileştirici gücünden, aynı zamanda ufuk açıcısı etkisinden de nesillerimizin faydalanmasını sağlamaktır.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kentin kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan birini daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Er, fuarın 31 Ekim'de açılacağını ve 9 Kasım'a kadar süreceğini kaydetti.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek Malatya Anadolu...

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek Malatya Anadolu Kitap Fuarı, 31 Ekim'de kitapseverlerle buluşacak. Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağ 7) ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sol 6) bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenecek Malatya Anadolu...

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
2
Kastamonu'da 58 Yıllık Gözlükçü İsmail Kargılı, 8 Parmak İzini Kaybetti
3
Edirne'de 'Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Trakya Üniversitesi'nde Başladı
4
Altınay'dan 50 Milyon Dolarlık Teknoloji Kampüsü: Temeli Tuzla'da Atıldı
5
Aydın Söke'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı
6
Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı
7
Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları