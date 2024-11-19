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Malatya'da 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Malatya'da yapılan operasyonda 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:38
Malatya'da 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

Malatya'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da gerçekleştirilen narkotik baskınında 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale uygulama noktasında durdurdukları bir kamyonette detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş olan skunk uyuşturucu maddesi bulundu.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler M.B, N.Y. ve F.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Bu operasyon, Malatya'da uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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