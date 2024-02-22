Malatya'da 3,8 şiddetinde deprem oldu

AFAD Malatya'da deprem olduğu bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada Malatya Doğanşehir merkezli depremin 3.8 şiddetinde ölçüldüğü belirtildi.
Depremin yerin 12 km altında gerçekleştiği verilen bilgiler arasında yer aldı.
AFAD Malatya'da deprem olduğu bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada Malatya Doğanşehir merkezli depremin 3.8 şiddetinde ölçüldüğü belirtildi.
Depremin yerin 12 km altında gerçekleştiği verilen bilgiler arasında yer aldı.
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