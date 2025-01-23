DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,13 -0,03%
ALTIN
3.156,52 0,04%
BITCOIN
3.644.829,39 2,04%

Malatya'da 3 Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:55
Malatya'da 3 Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Meydanbaşı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi'nde gerçekleşen kazada, üç kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kazada, B.İ. yönetimindeki 21 BZ 256 plakalı kamyonet, M.E. idaresindeki 44 AGS 854 plakalı kamyonet ve M.A.'nın kullandığı 44 LT 624 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek, B.İ., M.Y, B.Y, E.H, F.A. ve B.A.A.'yı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nedim Saban, Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi
2
MSB: TSK'nın Suriye Görevine Devam Ediyor
3
CNN ve NBC, Trump'ın Göreve Başlamasının Ardından İşten Çıkarmalara Gidiyor
4
Rutte: Ukrayna Yenilgisi NATO'ya Trilyonlarca İhtiyaç Duyurabilir
5
Bangladeş, Hasina Döneminde Çalınan Milyarlarca Dolar İçin ECB'den Destek İstedi
6
Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı
7
Bakan Işıkhan'dan Kadın İstihdamını Destekleyen Açıklama

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor