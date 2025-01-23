Malatya'da 3 Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Meydanbaşı Mahallesi Selahattin Gürkan Caddesi'nde gerçekleşen kazada, üç kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kazada, B.İ. yönetimindeki 21 BZ 256 plakalı kamyonet, M.E. idaresindeki 44 AGS 854 plakalı kamyonet ve M.A.'nın kullandığı 44 LT 624 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederek, B.İ., M.Y, B.Y, E.H, F.A. ve B.A.A.'yı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.