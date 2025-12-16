Malatya'da 5 Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

Malatya'da kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerdeki tespitler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerde, 5 ayrı trafik kazası kayıt altına alındı. Kazaların 3'üne motosikletlerin karıştığı dikkat çekti.

Görüntülerde kazaların büyük ölçüde sürücü hataları, dikkatsizlik ve aşırı hız ile trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği görülüyor.

Meydana gelen kazalarla ilgili olarak ölü ya da yaralı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

