Malatya'da 5 Trafik Kazası KGYS Kameralarına Yansıdı

Malatya'da sürücü hataları ve aşırı hız sonucu meydana gelen 5 trafik kazası, KGYS kameralarına yansıdı; görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:46
Malatya'da kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerdeki tespitler

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde paylaşılan görüntülerde, 5 ayrı trafik kazası kayıt altına alındı. Kazaların 3'üne motosikletlerin karıştığı dikkat çekti.

Görüntülerde kazaların büyük ölçüde sürücü hataları, dikkatsizlik ve aşırı hız ile trafik kurallarının ihlali sonucu meydana geldiği görülüyor.

Meydana gelen kazalarla ilgili olarak ölü ya da yaralı sayısına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

