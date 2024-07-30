Malatya'da 9 Bin 215 Köy Konutu İnşaatı Devam Ediyor

Malatya'da Köy Konutları İnşaatı Hızla İlerliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'da 9 bin 215 köy konutunun yapım çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi gerçekleştirilen projeyle ilgili inşaat faaliyetlerinin hız kesmeden sürdüğü vurgulandı.

Son Teknoloji ile İnşa Edilen Konutlar

Kentteki köy konutları, hafif çelik ve betonarmenin birleşimiyle, son teknoloji kullanılarak depreme dayanıklı şekilde üretilmektedir. İnşaat süreci, İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından titizlikle denetlenmektedir.

Yıl Sonuna Kadar Teslimat

Depremlerden etkilenen afetzedeler için özel olarak tasarlanan bu 3+1 konseptli konutların büyük kısmının, 2023 yılı sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, 9 bin 215 köy konutunun yapımı devam ediyor.