Malatya'da altyapı çalışmasında göçük: İşçi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Dabakhane Mahallesi'nde altyapı çalışmasında meydana gelen göçükte Süleyman Karataş (43) toprak altında kaldı; hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:24
Malatya'nın Dabakhane Mahallesinde gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları

Kanalizasyon çukuruna boru bağlantısı yapılırken meydana gelen göçükte Süleyman Karataş (43) toprak altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Karataş, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Karataş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

