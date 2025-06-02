Malatya'da Deprem Konutları ve İş Yerleri Yapımı Devam Ediyor

Malatya'da kent merkezinde, deprem konutları ve işyerlerinin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz, kentin çeşitli mahallerinde inşası süren projeleri yerinde inceledi.

Vali Yavuz, Eski Hal Binası alanında 27 bin metrekarelik alanda sürmekte olan projeyi ziyaret etti. Bu projede, 8 ticaret birimi, 384 ofis, 3 otel, 735 bağımsız bölüm ve 1004 araçlık otopark inşa ediliyor.

Kışla Caddesi ve Saray Mahallesi'nde ise 1343 bağımsız bölüm, 594 konut, 256 ofis ve 493 iş yeri inşaatı sürerken, İsmetiye, Kavaklıbağ ve Niyazi Mısri mahallelerinde 35 blok, 466 konut, 352 iş yeri ve 135 ofis için çalışmalar devam ediyor.

Vali Yavuz, projelerde önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek, çalışmaların planlanan takvime uygun ve güvenli bir şekilde ilerlediğini vurguladı. Daha da önemlisi, "Dev bir şantiye alanına dönüştürdüğümüz Malatyamızı modern, konforlu ve güvenli bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz," diyerek projelerin önemine dikkat çekti.

Kentin her yerinde hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vali Yavuz, depremzedelerin güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarına bir an önce kavuşması amacıyla gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. Vali Yavuz’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Cengiz Başer ile TOKİ Sorumlusu Emrah Acar da eşlik etti.

Malatya'da kent merkezinde iş yerleri ve deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Malatya'da kent merkezinde iş yerleri ve deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor.