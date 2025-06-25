Malatya'da Deprem Konutlarındaki Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Malatya'da Yenilikçi Proje: Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşa edilen İkizce deprem konutlarından elde edilen atık sular, tarımsal sulamada kullanılması amacıyla arıtılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Sami Er'in İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptığı incelemeler paylaşıldı.
Tesisin Kapasitesi ve Faydaları
Başkan Er, tesisin yaklaşık 200 bin kişilik bir nüfusa hizmet edeceğini ve günde 30 bin metreküp suyu arıtacağını belirtti. Arıtılan su, çiftçilere tarımsal sulama amacıyla sunulacak.
Projenin Önemi
Er, “Tesis tamamlandığında, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarının ve çevredeki tüm yerleşim yerlerinin atık suları arıtılacak. Bu proje başta İkizce bölgemize, YeşilyurtMalatya Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor.