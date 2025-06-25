Malatya'da Deprem Konutlarındaki Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Malatya'da Yenilikçi Proje: Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşa edilen İkizce deprem konutlarından elde edilen atık sular, tarımsal sulamada kullanılması amacıyla arıtılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Sami Er'in İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptığı incelemeler paylaşıldı.

Tesisin Kapasitesi ve Faydaları

Başkan Er, tesisin yaklaşık 200 bin kişilik bir nüfusa hizmet edeceğini ve günde 30 bin metreküp suyu arıtacağını belirtti. Arıtılan su, çiftçilere tarımsal sulama amacıyla sunulacak.

Projenin Önemi