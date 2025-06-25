DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Malatya'da Deprem Konutlarındaki Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki deprem konutlarının atık suları, arıtılıp tarımsal sulamada değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 15:26
Malatya'da Deprem Konutlarındaki Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Malatya'da Yenilikçi Proje: Atık Sular Tarımsal Sulamada Kullanılacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşa edilen İkizce deprem konutlarından elde edilen atık sular, tarımsal sulamada kullanılması amacıyla arıtılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Başkan Sami Er'in İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaptığı incelemeler paylaşıldı.

Tesisin Kapasitesi ve Faydaları

Başkan Er, tesisin yaklaşık 200 bin kişilik bir nüfusa hizmet edeceğini ve günde 30 bin metreküp suyu arıtacağını belirtti. Arıtılan su, çiftçilere tarımsal sulama amacıyla sunulacak.

Projenin Önemi

Er, “Tesis tamamlandığında, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarının ve çevredeki tüm yerleşim yerlerinin atık suları arıtılacak. Bu proje başta İkizce bölgemize, YeşilyurtMalatya

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak...

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor