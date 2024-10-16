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Malatya'da Deprem Sonrası Ücretsiz Hizmetler

Malatya'da deprem sonrası otobüsler ve sosyal tesisler ücretsiz hizmet veriyor. Başkan Er, halkın güvenliğini önceliyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:23
Malatya'da Deprem Sonrası Ücretsiz Hizmetler

Malatya'da Deprem Sonrası Normalleşme Süreci

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, Malatya Büyükşehir Belediyesi önemli bir adım atarak halkına ücretsiz hizmet sunmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız tedirgin olmasınlar. Toplu taşıma araçlarımızı ücretsiz bir şekilde halkın hizmetine sunduk," dedi. Başkan Er, deprem anında şehirde oluşan panik havasını ve vatandaşların hissettiği endişeyi dile getirdi.

"Merak edilecek bir durum yok, Allah'a şükrediyoruz. Herhangi bir can kaybı yok. Şu ana kadar elimize gelen hiçbir olumsuz haber yok. İnşallah bu durum devam eder," diye ekleyen Er, ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Halkın Güvenliği İçin Alınan Önlemler

Başkan Er, Valilik ve AFAD ile iş birliği içinde yeniden saha taraması yapıldığını ve vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmelerini amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca sosyal tesislerde 24 saat boyunca ücretsiz ikramların olacağını duyurdu.

Deprem sonrası yerel yönetim tarafından sağlanan bu hizmetler, Malatyalılar için bir nebze de olsun rahatlama sağlamayı hedefliyor.

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