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Malatya'da Depremzede Aileler Kurban Bayramı'nda Mezarlıkları Ziyaret Etti

Malatya'da depremde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret ederek dua etti.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:30
Malatya'da Depremzede Aileler Kurban Bayramı'nda Mezarlıkları Ziyaret Etti

Malatya'da Kalp Burkan Mezarlık Ziyareti

Malatya'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığı 6 Şubat 2023'te yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarını ziyaret etti.

Yeşiltepe Mezarlığı’nda Anma

Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yeşiltepe Mezarlığı'na gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere pek çok aile, burada Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Bazı ziyaretçiler, yakınlarının mezar taşlarını temizlerken, diğerleri ise şeker ve çikolata ikramında bulunarak kuşlar için yem bıraktı.

Duygusal Anlar

Depremzede Metin Yiğit, birçok yakınını kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Yiğit, "Üzüntülüyüz, Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor bir durum," ifadelerini kullandı.

Bu duygusal anlar, deprem trajedisinin ne denli derin yaralar açtığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban...

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban...

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınları kaybedenler Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

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