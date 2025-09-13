Malatya'da Depremzedelere 28 Kırsal Konut Teslimi Sürüyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yapımı tamamlanan 28 kırsal konut, Kale Bent Mahallesi'nde hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 12:09
Malatya'da Depremzedelere 28 Kırsal Konut Teslimi Sürüyor

Malatya'da kırsal konut teslimatı devam ediyor

Kale Bent Mahallesi'nde 28 konut hak sahiplerine veriliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da, yapımı tamamlanan kırsal konutların teslim süreci devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesinde yapımı tamamlanan 28 kırsal konutu hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını duyurdu.

Vali Yavuz, yeni bir projeyi bitirmenin ve depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmanın sevinci ve heyecanını paylaştığını belirtti. Yavuz, ailelerin evlerinde huzurla ve mutlulukla oturmalarını temenni etti.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çınar'da Kamyon Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Madende Göçük: Hüseyin Turan ve Ömer Duran İçin Kurtarma Çabası Sürüyor
3
Samsun Bafra'da Kızılırmak'a Düşen Otomobilde Anne ve Çocuğu Öldü
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hamdi Kılıç için taziye mesajı
5
Antalya Arkeoloji Müzesi Yeni Binasıyla İki Kat Büyüyecek
6
Prabowo Subianto'dan Katar ziyareti: İsrail saldırısı sonrası dayanışma çağrısı
7
Mersin'de Ocak-Ağustos: 1 milyon 928 bin 80 Araç Denetlendi

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği