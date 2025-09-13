Malatya'da Depremzedelere 28 Kırsal Konut Teslimi Sürüyor

Malatya'da kırsal konut teslimatı devam ediyor

Kale Bent Mahallesi'nde 28 konut hak sahiplerine veriliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da, yapımı tamamlanan kırsal konutların teslim süreci devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesinde yapımı tamamlanan 28 kırsal konutu hak sahiplerine teslim etmeye başladıklarını duyurdu.

Vali Yavuz, yeni bir projeyi bitirmenin ve depremzedeleri sıcak yuvalarına kavuşturmanın sevinci ve heyecanını paylaştığını belirtti. Yavuz, ailelerin evlerinde huzurla ve mutlulukla oturmalarını temenni etti.