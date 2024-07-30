Malatya'da Depremzedelere Destek: 100. Yıl Kütüphanesi Açıldı

Malatya'da 100. Yıl Kütüphanesi Hizmete Girdi

Malatya'daki konteyner kentte, Türk Kızılayı ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle 100. Yıl Kütüphanesi faaliyete geçti. Açılış törenine Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz katıldı.

Eğitim ve Gelecek İçin Umut

Kütüphanenin açılışında konuşan Yılmaz, "Eğitimle ilgili her gelişme beni çok heyecanlandırıyor. 100. Yıl Kütüphaneleri, gençlerimize ve çocuklarımıza çalışma imkanı sunuyor. İki yıl içinde hayat normale dönecektir, fakat eğitimde kayıp yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlar Hızla Karşılanıyor

İlk 100. Yıl Kütüphanesi'nin Hatay'da kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bağışlarla 9. kütüphaneyi açıyoruz, hedefimiz her ile bir kütüphane sağlamaktır." dedi. Teknokent Konteyner Kentte, 2 binden fazla öğrencinin bulunduğu bilgilendirildi.

Malatya Valisi'nden Açıklamalar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, eylül itibarıyla 8 bine yakın deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yavuz, şehir merkezinin yeniden inşa edileceğini açıkladı.

ATO'dan Eğitim Destekleri

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, gençlerin eğitim ihtiyaçlarına değinerek, ATO’nun bu konuda her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Baran, 6 Şubat depreminden sonra bölgeye iki kez gittiğini hatırlatarak Türk milletinin dayanışmasının önemini vurguladı.

Tören, çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışı yapılarak sona erdi.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.