Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Malatya'da Depremzedelere Destek: 100. Yıl Kütüphanesi Açıldı

Malatya'daki konteyner kentte açılan 100. Yıl Kütüphanesi, depremzedelere eğitim imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:00
Malatya'da Depremzedelere Destek: 100. Yıl Kütüphanesi Açıldı

Malatya'da 100. Yıl Kütüphanesi Hizmete Girdi

Malatya'daki konteyner kentte, Türk Kızılayı ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle 100. Yıl Kütüphanesi faaliyete geçti. Açılış törenine Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz katıldı.

Eğitim ve Gelecek İçin Umut

Kütüphanenin açılışında konuşan Yılmaz, "Eğitimle ilgili her gelişme beni çok heyecanlandırıyor. 100. Yıl Kütüphaneleri, gençlerimize ve çocuklarımıza çalışma imkanı sunuyor. İki yıl içinde hayat normale dönecektir, fakat eğitimde kayıp yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaçlar Hızla Karşılanıyor

İlk 100. Yıl Kütüphanesi'nin Hatay'da kurulduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bağışlarla 9. kütüphaneyi açıyoruz, hedefimiz her ile bir kütüphane sağlamaktır." dedi. Teknokent Konteyner Kentte, 2 binden fazla öğrencinin bulunduğu bilgilendirildi.

Malatya Valisi'nden Açıklamalar

Malatya Valisi Seddar Yavuz, eylül itibarıyla 8 bine yakın deprem konutunun hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Yavuz, şehir merkezinin yeniden inşa edileceğini açıkladı.

ATO'dan Eğitim Destekleri

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, gençlerin eğitim ihtiyaçlarına değinerek, ATO’nun bu konuda her zaman destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Baran, 6 Şubat depreminden sonra bölgeye iki kez gittiğini hatırlatarak Türk milletinin dayanışmasının önemini vurguladı.

Tören, çocuklarla birlikte kütüphanenin açılışı yapılarak sona erdi.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası...

Malatya'da depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte, Türk Kızılay ve Ankara Ticaret Odası işbirliğiyle "100. Yıl Kütüphanesi" açıldı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar

Adli Tıp Kurumu yeni personellerini arıyor! 1992 yılı ve sonrası doğanlara iş fırsatı!