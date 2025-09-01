DOLAR
Malatya'da Derslik Sayısı Deprem Öncesini Geçti: 1029 Derslik

Malatya'da depremde hasar gören 895 dersliğin yerine 875 yeni derslik yapıldı; güçlendirmelerle toplam 1029 dersliğe ulaşıldı, hedef 7.704 derslik.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:55
Malatya'da Derslik Sayısı Deprem Öncesini Geçti: 1029 Derslik

Malatya'da derslik sayısı deprem öncesini geçti

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören okullardaki 895 derslik için yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, AA muhabirine kentteki okulların büyük bölümünün depremlerden etkilendiğini belirtti ve yapılan çalışmaları aktardı.

Bakır şöyle dedi: "6 Şubat 2023'te 77 okulumuz ve 895 dersliğimiz kullanılmaz hale geldi. Bakanlığımızın destekleri sayesinde bugün itibarıyla kaybettiğimiz dersliklerin yerine 875 yeni derslik kazandırdık, 10 okulumuzu güçlendirdik ve toplamda 1029 dersliğe ulaştık. Böylece kaybettiğimiz dersliklere göre yüzde 19 artış sağladık. Bunun dışında 83 yatırımımız mevcut, 37 okulun inşaatı sürüyor. Bunların bir kısmını da eğitim-öğretime kazandıracağız. Tüm yatırımlar tamamlandığında deprem öncesi 6 bin 177 olan derslik sayımız 7 bin 704'e çıkacak. Deprem öncesine göre derslik sayımızda yüzde 25 artış olacak."

Şu ana kadar tamamlanan ve devam eden projelerle Malatya'nın genel derslik sayısında önemli bir iyileşme sağlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'da hasar gören okullardaki 895 dersliğin yerine 1029 derslik yapıldı.

