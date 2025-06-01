Malatya'da Devriye Traktör Kazası: Sürücü Öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bir traktör kazası trajik bir şekilde sonuçlandı. 56 yaşındaki Ömer Gökçe idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, detaylı bir inceleme sonrası Gökçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gökçe'nin cenazesi, gerekli işlemler için Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.