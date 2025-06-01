DOLAR
39,16 0%
EURO
44,47 0%
ALTIN
4.152,82 0%
BITCOIN
4.099.552,06 0,03%

Malatya'da Devriye Traktör Kazası: Sürücü Öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktör nedeniyle sürücü Ömer Gökçe hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 07:10
Malatya'da Devriye Traktör Kazası: Sürücü Öldü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, bir traktör kazası trajik bir şekilde sonuçlandı. 56 yaşındaki Ömer Gökçe idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri, detaylı bir inceleme sonrası Gökçe'nin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gökçe'nin cenazesi, gerekli işlemler için Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!
2
Malatya'da Devriye Traktör Kazası: Sürücü Öldü
3
Beykoz'da Bariyeri Aşan Araç Dere Yatağına Düştü: 1 Yaralı
4
Sakarya'da İşitme Engelli Kadınlar Kur'an-ı Kerim'i İşaret Diliyle Öğreniyor
5
Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!
6
İstanbul'da 'Özgür Gazze Yürüyüşü' Gerçekleşti
7
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Ara Verildi

Mersin Belediyesi'nden Bayram Öncesi Destek: 750 TL - 1250 TL Ödeme

2025 Yılı İlave Tediye Ödemeleri: İlk Taksit 2 Haziran'da Hesaplarda!

Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Öğrencilere 13.262 TL Performans Desteği!

İnegöl'de Üçüncü Otopark Hamlesi: Ücretsiz Araç Park Alanı Geliyor

İzmir'de Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklanıyor! 1 Haziran'dan İtibaren Uygulanacak

Ziraat Bankası Hesabı Olanlar İçin Yeni Destek Ödemeleri Başladı!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!