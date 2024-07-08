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Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu getiren zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 19:49
Malatya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bir başarı elde edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar kapsamında ekipler, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü.

Narkotik ekipleri, belirlenen hedeflere yönelik olarak 7 ev ve 2 araçta aramalar gerçekleştirdi. Bu aramalar sırasında çeşitli yerlere gizlenmiş halde farklı uyuşturucu maddeler ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bulunması, ekiplerin titiz çalışması ve teknolojik olanakları etkin bir şekilde kullanması sayesinde gerçekleşti.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, haklarında yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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