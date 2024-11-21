Malatya'da Hakimbey Apartmanı Davasında Duruşma Devam Ediyor

Hakimbey Apartmanı Davasındaki Gelişmeler

Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Hakimbey Apartmanı ile ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Bu talihsiz olayda 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Tutuksuz Sanıklar ve Duruşma Detayları

Duruşma, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.Y. (61) ve A.Ö. katılırken, tutuksuz sanık A.Y. (51) ise İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Önceki duruşmada, Malatya Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerinden görevli personelin görev süreleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden, 24 Ocak 2020'deki Elazığ merkezli deprem tespitleri hakkında bilgi talep edildiği belirtildi.

Müşteki Avukatının Açıklamaları

Müşteki avukatlarından Kerem Kaptanoğlu, etkili ifadelerle Gülen Öner'in 26 Ocak 2020'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazdığı dilekçeyi gündeme getirdi. Dilekçede, 24 Ocak 2020'deki Elazığ depremi sonrası binada hasar oluştuğunu ve tespit yapılmasını talep ettiğini vurguladı.

Kaptanoğlu, Gülen Öner’in dilekçesinin akıbetinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Mahkemenin Kararları ve Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme heyeti, Gülen Öner’in ilgili dilekçesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde olup olmadığını ve işlemlerinin ne durumda olduğunu sorgulanmasına karar verdi. Ayrıca, sanıklar B.Y. ve A.Y.'nin haftada bir uygulanan imza adli kontrolünün 15 günde bir yapılmasına uygun buldu.

Dava duruşması, 25 Şubat 2025'e ertelendi.

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