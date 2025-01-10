Malatya'da İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:05
Malatya'da İşçi Servisi Devrildi: 17 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir işçi servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Y.O. yönetimindeki 44 S 6875 plakalı midibüs, Günedoğru Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Olayın ardından jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Kazada, bir kişi ağır yaralanırken toplamda 17 yaralı hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğanşehir ilçemizde servis aracının tek taraflı kaza yapması sonucunda bir işçi kardeşimiz ağır yaralanmış, diğer 16 yaralımız sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir. Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun" diyerek tüm yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı....

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı....

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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