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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 392 uyuşturucu hap ve çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:50
Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Zanlı Yakalandı

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu

Malatya'da, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde kaçakçılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Ekiplerin belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda, 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), bin 270 kilogram tütün ve 25 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 392...

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), bin 270 kilogram tütün, 25 elektronik sigara ele geçirdi.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 392...

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), bin 270 kilogram tütün, 25 elektronik sigara ele geçirdi.

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