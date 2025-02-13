Malatya'da Kar nedeniyle Mahsur Kalan Hamile Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Malatya'da Mahsur Kalan Hamile Kadın Hastaneye Ulaşıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan bir hamile kadın, yolların açılmasının ardından hastaneye başarıyla ulaştırıldı. Beydağı Mahallesi'nde yaşayan hamile kadın, hastane için yardım talebinde bulundu.

Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan mahalle yolu, Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekipleri tarafından açıldı. Yol açma çalışmaları sayesinde hamile kadın, eşinin arabasıyla hastaneye götürüldü.

Hamile kadının eşi Mahmut Kaya, belediye ekiplerine verdikleri destek için teşekkür etti. Kaya, "Yollarımız kapalı olduğundan dolayı belediyeyi yaklaşık bir saat önce aradık ve hemen geldiler. Başkanımızdan personelimize kadar herkese teşekkür ederim. Bize yardımcı oldular, başka türlü çıkamazdık," ifadelerini kullandı.

Beydağı Mahallesi Muhtarı Nuri Bulut de belediye ekiplerine teşekkür ederek, yapılan çalışmanın önemine değindi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, yolun açılmasının ardından hastaneye ulaştırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolu, Battalgazi Belediyesi Karla Mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açıldı. Yolun açılmasının ardından hamile kadın, eşinin arabasıyla hastaneye ulaştırıldı.