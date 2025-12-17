DOLAR
Malatya'da Narkotik Operasyonu: 3 bin 644 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Malatya'da narkotik ekiplerinin operasyonunda 3 bin 644 sentetik ecza ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:23
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Fiziki takip sonucunda ekipler 1 araç, 2 ikamet ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 3 bin 644 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adli makamlarca üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

