Malatya'da Narkotik Operasyonu: 3 bin 644 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Malatya'da Narkotik Operasyonu: 3 bin 644 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Fiziki takip sonucunda ekipler 1 araç, 2 ikamet ve 3 şüpheli şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 3 bin 644 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adli makamlarca üç kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

