Malatya'da Öğretmenlerin 1,5 Yıllık 'Sessiz Eylemi' Gazze İçin Sürüyor

Malatya'da 1,5 yıldır süren sessizlik: Öğretmenlerden Gazze eylemi

Günde bir saatlik farkındalık, her mevsim sürüyor

Malatya'da bir grup öğretmen, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara dikkat çekmek amacıyla 1,5 yıldır kent merkezinde "sessiz eylem" gerçekleştiriyor.

Grup, Nisan 2024'ten itibaren Büyükşehir Belediyesi yanında her pazar saat 16.00-17.00 arasında başladıkları eylemi, izin sürecinin ardından Nisan 2025'ten itibaren her gün saat 17.00-18.00 arasına taşıdı. Öğretmenler ellerinde pankart, döviz ve fotoğraflarla Gazze'deki duruma ilişkin farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Standlarda taşınan pankartlarda "Gazze'nin ve Sumud Filosu'nun yanındayız", "Gazze'nin yetimlerini yalnız bırakma" ve "Gazze'de soykırım devam ediyor" gibi ifadeler yer alıyor.

Sınıf öğretmeni İsmail Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşın Malatya'dan bir grup öğretmenle farkındalık oluşturmak istedik" dedi. Can, Nisan 2024'ten itibaren aldıkları izinle başladıklarını, Nisan 2025'te eylemleri haftalık düzenden günlük düzene çevirdiklerini belirtti.

Can eylemin amaçlarını şöyle özetledi: "Hazreti İbrahim'in ateşine su götürmeye çalışan kuş misali hem kendimiz için bir taraf belirlemek, hem duruşumuzu sergilemek hem de diğer insanların vicdanlarına yönelik bir farkındalık oluşturmak, onları harekete geçirmek."

Vatandaşların da desteğine dikkat çeken Can, eylemlere zaman zaman alkış ve korna sesiyle destek verildiğini, halkın takdirinin kendilerini motive ettiğini söyledi. "Biz Allah indinde bunun inşallah bir şeylere yarayacağını, insanlarda bir farkındalık oluşturacağını, vicdanları harekete geçireceğini düşünüyoruz," diye ekledi.

Gazze'nin özgürlüğüne ilişkin ümitlerini canlı tuttuklarını ifade eden Can, tarihten örnekler vererek İsrail'in de sonunun geleceğine inandıklarını belirtti: "Tarihe baktığımızda bütün firavunların, zulümle hareket edenlerin sonu gelmiştir. Biz buna inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki İsrail'in de bir gün mutlaka sonu gelecektir. Gazze özgürlüğüne kavuşacaktır inşallah."

Sumud Filosuna ilişkin inançlarını da paylaşan Can, filonun ablukayı kıracağına ve Gazze'nin özgürlüğüne vesile olacağına inandıklarını söyledi. Can, bu inancı Hudeybiye Barış Antlaşması örneğine benzeterek, "Hudeybiye Barış Antlaşması'ndan hemen sonra Mekke'nin fethinin geldiğini biliyoruz. Biz bu global Sumud Filosu'nun da inşallah İsrail'in yıkışına, Filistin'in özgürlüğüne sebep olacağına inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

