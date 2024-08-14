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Malatya'da Otobüs Kazası: 22 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı. Yaralıların durumu kritik.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:08
Malatya'da Otobüs Kazası: 22 Yaralı

Malatya'da Feci Otobüs Kazası

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen bir otobüs kazasında 22 kişi yaralandı. Kaza, şarampole devrilen yolcu otobüsünde ciddi yaralanmalara neden oldu.

Kazanın Detayları

Bodrum'dan Van’a giden Ş.C. yönetimindeki 34 FA 8808 plakalı otobüs, D-300 kara yolu üzerinde, Doğanlar Mahallesi civarında devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaralıların Durumu

Otobüste bulunan toplam 36 yolcudan 21'i ve bir muavin yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılardan V.K. (61) ve M.Ö. (25)’nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi...

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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