Malatya'da Otomobil Devrildi: Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaralandı

Malatya'da otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, aralarında Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu'nun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Alınan bilgiye göre, Ümit Uğurlu (46) idaresindeki 09 FU 700 plakalı otomobil, Malatya-Darende karayolu üzerindeki Akçadağ mevkisi'nde devrildi.

Yaralılar ve müdahale

Kazada sürücü Ümit Uğurlu ile otomobilde bulunan Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Yetkili bilgisi

Kaza sonrası edinilen bilgiye göre, Ümit Uğurlu'nun Siirt İl Emniyet Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.