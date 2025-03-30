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Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji Depremzedelerle Buluştu

Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji, deprezede ailelerle bir araya geldi, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:53
Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji Depremzedelerle Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerin etkilediği Malatya'da düzenlediği Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle buluştu.

Malatyapark Alışveriş Merkezi önünden hareket eden kortej, bando takımlarının canlı müziği eşliğinde Malet Konteyner Kent'e ulaştı.

Depremzede çocuklar ve ailelerinin bayramını kutlayan bakanlık temsilcileri, etkinlik sırasında miniklere şeker ve hediyeler dağıttı. Ayrıca, Nasrettin Hoca kostümü giymiş maskot çocuklara eğlenceli anlar yaşatarak bayram coşkusunu arttırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle buluştu. Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırdan hareket eden kortej, bando takımlarının eşlik etmesiyle Malet Konteyner Kent'e geldi. Depremzede çocuklar ve ailelerin bayramını kutlayan bakanlık temsilcileri, çocuklara şeker ve hediye dağıttı. Nasrettin Hoca kostümü giyen maskot ise konteynerdeki çocuklara eğlenceli vakit yaşattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen Malatya'da Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile afetzedelerle buluştu. Malatyapark Alışveriş Merkezi önünde kurulan panayırdan hareket eden kortej, bando takımlarının eşlik etmesiyle Malet Konteyner Kent'e geldi. Depremzede çocuklar ve ailelerin bayramını kutlayan bakanlık temsilcileri, çocuklara şeker ve hediye dağıttı. Nasrettin Hoca kostümü giyen maskot ise konteynerdeki çocuklara eğlenceli vakit yaşattı.

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