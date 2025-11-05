Malatya'da Şantiyede İş Kazası: 1 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Zapçıoğlu Caddesi'ndeki şantiyede V.G.'nin ayağına tuğla düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı; sağlık durumu iyi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:27
Malatya'da Şantiyede İş Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da şantiyede iş kazası: 1 işçi yaralandı

Yeşilyurt, Zapçıoğlu Caddesi — Saat 10.00

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Zapçıoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyede çalışan V.G.'nin ayağına tuğla düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

