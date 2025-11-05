Malatya'da Şantiyede İş Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da şantiyede iş kazası: 1 işçi yaralandı
Yeşilyurt, Zapçıoğlu Caddesi — Saat 10.00
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir şantiyede meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Zapçıoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyede çalışan V.G.'nin ayağına tuğla düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
