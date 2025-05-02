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Malatya'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 12:47
Malatya'da Trafik Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Malatya'da Korkunç Kaza: İki Can Gitti

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Barış Çiftçi'nin kullandığı 23 LE 558 plakalı otomobil ile A.B. yönetimindeki 34 CIC 250 plakalı otomobilin çarpıştığı Malatya-Elazığ kara yolunun Yeniköy Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Olayın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi.

Yaralanan D.Ç. ve A.B., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, Barış Çiftçi ve Erhan Çiftçi'nin kazada hayatını kaybettiği bildirildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza...

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza...

Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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