Malatya'da Trump'a Tepki: 'Gazze Satılık Değildir'

Malatya'da, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine yönelik yoğun protesto gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:30
Malatya'da Trump'a Tepki: 'Gazze Satılık Değildir'

Malatya'da Trump'a Tepki Gösterildi

Malatya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin sözleri, kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. "Gazze satılık değildir" temasıyla düzenlenen eylem, eski Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplandı ve Kernek Karagözlüler Camisi yanına kadar yürüyüş yapıldı.

Kur'an-ı Kerim ile Başlayan Eylem

Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Hüseyin Söylemez, Gazze'nin insanlık tarihinin en acı coğrafyalarından biri olduğunu vurguladı. Söylemez, Gazze'nin yalnızca bir arsa olmadığını, binlerce yıllık tarihi, kültürü ve kimliğiyle Filistin'in özünü oluşturduğunu belirtti.

Filistin Halkının Direnişi

Söylemez, ayrıca Gazze topraklarının, izzetli halkın özgürlük mücadelesinin, direnişinin ve varoluşunun simgesi olduğunu dile getirdi. "Gazze'nin ve bütün yeryüzünün sahibi Allah'tır. Allah'ın mülkünü satın alabilecek hiçbir güç yoktur. Gazze, ümmetin onurudur. Mazlum halklar için umuttur," ifadelerini kullandı.

Söylemez, Trump'ın Gazze'ye yönelik saldırıları desteklemesinin ardından Filistin halkının varlığını ve haklarını yok sayan açıklamalar yaptığını da sözlerine ekledi. "Gazze'yi haritadan silmeye çalışanlara tarih bir kez daha hatırlatacaktır ki Filistin halkı var olmaya ve direnmeye devam edecektir," dedi.

Eylem Sloganlarla Tamamlandı

Protestoda katılımcılar tekbir getirip, çeşitli sloganlar attı. Dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Malatya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi. Milli Eğitim...

Malatya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi. Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan kalabalık, Kernek Karagözlüler Camisi yanına kadar yürüdü.

Malatya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi. Milli Eğitim...

Malatya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki gösterildi. Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde toplanan kalabalık, Kernek Karagözlüler Camisi yanına kadar yürüdü.

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