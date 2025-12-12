DOLAR
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 167 g Kokain ve 116 Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 167 gram kokain ve 116 tarihi sikke ele geçirildi; 1 şüpheli Y.E.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:32
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: Sokak satıcılarına yönelik baskın

Operasyon ve ele geçenler

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik fiziki takip sonucu düzenlediği operasyonda önemli delillere ulaşıldı.

Bir iş yeri ile bir şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 167 gram kokain ve 116 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

